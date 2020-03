Verschoben : „Salonlöwen“ treten im Oktober auf

Die Karten behalten ihre Gültigkeit oder können zurück gegeben werden.

(RP) Die Veranstaltung „Wien bleibt Wien“ der Bergischen Salonlöwen, die am Sonntag, 22 März, in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums stattfinden sollte, wird aufgrund der aktuellen Corona-Warnung auf Sonntag, 11. Oktober, vorschoben. Veranstaltungsort- und Uhrzeit bleiben gleich. Die Tickets bleiben für den Ersatztermin gültig. Wer sein Ticket trotzdem zurückgeben möchte, kann dies bis Freitag, 17. April, an den folgenden Stellen wieder zurückgeben: