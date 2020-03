81.500 Euro stehen bereit : Jüchen senkt seinen Kulturetat für 2021

Jüchen Im kommenden Jahr wird die Stadt rund 4000 Euro weniger für kulturelle Veranstaltungen ausgeben. Für 2020 ist unsicher, ob die Gelder nach den Corona-Absagen noch komplett ausgeschöpft werden.

Auch wenn in diesen Tagen niemand weiß, wann die kulturellen Veranstaltungen der Stadt durchstarten können, laufen bereits die Planungen für das kommende Jahr. Damit auch dann weiterhin ein attraktives Kulturangebot in bewährtem Format angeboten kann, hat der Rat der Stadt im Haushalt 2021 einen Aufwand von 81.500 Euro bereitgestellt. Das Angebot wird wohl nicht durch die möglichen Erträge gedeckt. Die Stadt erwartet rund 60.000 Euro Eintrittsgelder, muss also 21.500 Euro investieren.

Eine feste Bank im kulturellen Angebot wird auch 2021 das Kabarettprogramm sein. Daneben bietet die Stadt zwei Konzerte der Veranstaltungsreihe „Musik im Park“ im Schmölderpark in Hochneukirch. Das Jahr beginnt mit dem Neujahrskonzert in der Peter-Giesen-Halle. Im Forum der Gesamtschule will der Bürgerschützen- und Heimatverein die Mundart pflegen und dafür werben, dass der Dialekt nicht ausstirbt. Geplant ist auch das Niederrhein-Musikfestival auf Schloss Dyck sowie ein Konzert im Innenhof von Haus Katz, wo der Bürgerschützen- und Heimatverein die Veranstaltung mit der Stadt ausrichtet. Ergänzt wird das Kulturprogramm um Ausstellungen im Haus Katz und im Rathaus sowie um verschiedene Konzerte und Aktionen, die noch nicht feststehen. Auch ein Kindertheater wird auf dem Programm stehen, wieder in Kooperation mit dem Rhein-Kreis Neuss.