Für sauberes Wasser in der Welt Arsbecker Rewe-Markt spendet für Unicef

Sven Arndt kann sich in Zukunft weitere Projekte wie dieses in seiner Rewe-Filiale vorstellen. Tatkraft, die das Kinderhilfswerk in der Umgebung Mönchengladbach gut gebrauchen kann. Das zeigen allein die Schwerpunktthemen für das Jahr 2023: Neben Klimawandel, Flucht und Krieg soll es besonders um die Kinderrechte „Leben und Gesundheit“ gehen. Dabei müssten Freiwillige nicht befürchten, eine Spendendose in die Hand gedrückt zu bekommen und losgeschickt zu werden, sagt Esser. Vielmehr sollten Engagierte Themen selbstständig übernehmen und im Team arbeiten.