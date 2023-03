Henning Schmidtke in Wegberg „Tarzan war besser als sein Ruf“

Immer wieder streute er seine Gesangseinlagen ein, bei denen er sich selbst am Piano begleitete. Viele Beiträge entstammten dem Alltag eines welterfahrenen Künstlers, der auch auf vielen Kreuzfahrten unterwegs war. Ein Kollege hatte ihn dazu gelockt mit dem Versprechen „Da wachst du jeden Morgen an einem andern Ort auf“. Und so war es auch, mal in Kabine 436, mal in Kabine 289, oder mal in Kabine ???. Die genaue Zahl ging im herzhaften Gelächter der gut mitgehenden Zuschauer unter. Ab und an forderte Schmidtke sie zum Mitsingen auf und die mehr als 50 Zuschauer folgten willig.