Stadtgespräch in Nettetal Von Briefmarken und Automarken

Bei solchen Veranstaltungen werden nicht nur Briefmarken, Briefe und Belege, Ansichtskarten und Heimatbelege sowie Münzen getauscht oder gekauft. Der Verein bietet sich, genauso wie an den monatlichen Tauschtagen, als Berater in Sachen Briefmarken und Münzen beispielsweise bei Erbschaften oder Fundobjekten an, ob mit oder ohne Verkauf. Darüber hinaus unterstützt er die Anfragenden als Vermittler zu seriösen Endkäufern, was in diesem Jahr schon 16-mal erfolgreich der Fall war.