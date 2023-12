Nothilfeprogramme Unicef bittet um 8,6 Milliarden Euro

Das UN-Kinderhilfswerk Unicef hat für das kommende Jahr um Mittel für Nothilfeprogramme in Höhe von 9,3 Milliarden Dollar (8,6 Milliarden Euro) gebeten. Die humanitäre Hilfe solle 93,7 Millionen Kindern in 155 Ländern zugute kommen, erklärte Unicef am Dienstag. Mit 1,44 Milliarden Dollar werden demnach die meisten Mittel für Afghanistan benötigt.