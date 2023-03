La Fontaine in Wegberg Party erinnert an legendäre Disco

Wenn sie das Stichwort „La Fontaine“ hört, dann dürfte bei einer ganzen Generation Wegberger das Kopfkino losgehen. Partymusik, freizügige Kostüme, eine in der Form einmalige Tanzfläche – die legendäre Disco im Wegberger Ortsteil Harbeck stand für die 80er Jahre wie sonst nur wenig in der Mühlenstadt. „Wir hatten da viele gute Jahre“, erinnert sich Thomas Lüdke, den die meisten wohl eher unter seinem DJ-Pseudonym Thomas Alisson kennen. Wie in so vielen Diskotheken brummte der Laden viele Jahre, bis er schließlich nach einem Management-Wechsel nicht mehr lief. „Normalerweise würde sich heute niemand mehr an das La Fontaine erinnern“, sagt Lüdke. Wäre da nicht die Sache mit dem Feuer gewesen.