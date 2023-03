Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Taschendiebe sind wieder unterwegs

Taschendiebe sind wieder unterwegs In Wegberg kam es zwischen Samstag, 25. März, und Montag, 27. März, zu mehreren Taschendiebstählen. Die Betroffenen waren, so die Polizei, zum Zeitpunkt des Diebstahls in Geschäften an der Hauptstraße und der Straße Am Bahnhof einkaufen.