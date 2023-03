Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Unbekannte urinieren in den Hausflur

Kreis Heinsberg · In Hückelhoven haben unbekannte Täter am Mittwochabend in einem Wohnhaus randaliert und ihre Notdurft verrichtet. In Erkelenz wurden Bootsmotoren gestohlen.

30.03.2023, 14:41 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Mercedes-Benz gestohlen Am Dienstag entwendeten bisher unbekannte Täter ein schwarzes Mercedes-Coupé in Hückelhoven. Der mit Erkelenzer Kennzeichen (ERK) versehene Wagen stand auf einem Parkplatz an der Martin-Luther-Straße. Der Fahrer war zwischen 9.40 Uhr und 10.55 Uhr in verschiedenen Geschäften einkaufen. Bei seiner Rückkehr musste er feststellen, dass sein Fahrzeug nicht mehr aufzufinden war. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas gesehen haben könnten. Diese sollen sich unter der Nummer 02452 9200 melden. Sachbeschädigung im Hausflur Am Mittwoch zwischen 18.30 Uhr und 18.50 Uhr betraten zwei unbekannte Personen einen Hausflur an der Straße Am Landabsatz in Hückelhoven. Sie beschädigten im Gebäude eine Wand und urinierten auf den Boden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Außenbordmotoren entwendet Bisher unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag unbefugten Zugang zu einem Betriebsgelände an der Sittarder Straße in Erkelenz-Granterath. Sie montierten drei Motoren von Booten ab und nahmen sie mit. Firmenfahrzeug gestohlen Ein Pritschenwagen der Marke Peugeot wurde zwischen 16.30 Uhr am Montag und 6.15 Uhr am Dienstag entwendet. Das Fahrzeug war mit Heinsberger Kennzeichen ausgestattet (HS) und parkte auf der Straße Bischof-Ketteler-Hof in Erkelenz. Das teilt die Polizei mit. Zeche an Tankstelle geprellt Am Mittwoch um 11.20 Uhr betankte eine bisher unbekannte Frau ihr Auto an einer Tankstelle an der Beecker Straße. Im Anschluss setzte sich die Frau in ihr Auto und fuhr, ohne zu bezahlen, davon. Bei dem Wagen handelte es sich um einen lilafarbenen Opel Corsa, der ein auffälliges Sonnendach mit Stoffverdeck hatte. Die Kennzeichen lagen hinter der Scheibe und waren nicht angebracht. Die Frau war etwa 30 bis 40 Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter groß und hatte rotes Haar. Sie trug ein schwarzes Shirt mit weißer Schrift, eine schwarze Kapuzenjacke, eine graue Jogginghose und hellblaue Turnschuhe. Die Polizei sucht Zeugen.

(RP)