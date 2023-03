Neuer Job für Michael Stock Wegberger Bürgermeister gibt sein Amt ab

Wegberg Die Nachricht ist in der Mühlenstadt am Mittwoch eingeschlagen wie eine Bombe. Michael Stock, der Wegberger Bürgermeister, wird Ende Oktober sein Amt niederlegen und zum ersten November neuer Geschäftsführer der Unfallkasse NRW in Düsseldorf. Das teilte er in außerordentlichen Sitzungen am Mittwoch dem Verwaltungsvorstand, den Fachbereichsleitungen, allen Beschäftigten der Stadtverwaltung sowie den politischen Gremien mit.