Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Elfjährige zum Diebstahl angestiftet

Diebstahl von jungen Bäumen Mehrere Baum-Setzlinge, die in einer Grünanlage an der Künkeler Straße in Doveren gepflanzt worden waren, wurden, mitsamt der stabilisierenden Holzpfosten, am Sonntag, 26. März, gegen 4.15 Uhr, gestohlen. Ein Zeuge beobachtete zwei Personen, die die Bäume ausgruben und in ihr Fahrzeug luden. Eine Person wirkte männlich und hatte eine dickliche Figur. Die zweite Person wirkte weiblich. Beide waren dunkel gekleidet. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 02452 9200.