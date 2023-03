Noch in diesem Jahr Weg frei für Baumbestattungen in Wegberg

Der Technische Beigeordnete Frank Thies wollte sich nicht mit fremden Federn schmücken, als er in der Sitzung des Hauptausschusses im Wegberger Rathaus über eine Urnenwand in der Trauerhalle auf dem Friedhof in Rath-Anhoven informierte. Die Halle soll auch als Kolumbarium genutzt werden, so war es der Wunsch des Dorfausschusses Rath-Anhoven, der damit einer Idee des CDU-Ratsherrn Werner Eßer folgte. „Er hat sie aus Erkelenz mitgebracht“, verriet Thies. Ursprünglich war auf dem Friedhof das Anlegen von Urnenstelen in gleicher Ausgestaltung wie auf den Friedhöfen Arsbeck, Wegberg und Beeck vorgesehen. Nach einem Ortstermin wurde dann die Idee laut, die Trauerhalle als Kolumbarium zu nutzen.