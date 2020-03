Beschimpfungen von „Dreckspack“ bis „Wichser“ : Im Rathaus wächst die Angst

Wegberg Beschimpfungen, Beleidigungen, Bedrohungen: Mitarbeiter von Verwaltungen und politische Mandatsträger werden immer häufiger zur Zielscheibe. Wegbergs Bürgermeister Michael Stock bringt jeden Vorfall sofort zur Anzeige.

Hass, Bedrohung und Gewalt gegen politische Mandatsträger und Behördenmitarbeiter sind ein zunehmendes Problem. Eine Umfrage der Zeitschrift „Kommunal“ und des ARD-Politmagazins „Report München“ unter mehr als 1000 Bürgermeistern in ganz Deutschland zeigt, dass in 40 Prozent aller Rathäuser schon Stalking, Beschimpfungen und Drohungen vorgekommen sind. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund sieht vor allem die Entwicklung in den Sozialen Netzwerken mit großer Sorge: „Die Simplifizierung von Aussage, die Begrenzung auf eine alternativlose Lösung oder aber das Anbieten von einfachen Lösungen oder die Kritik um des Kritisierens Willen schüren Wut und Ängste und führen zu einer gefühlten Hilflosigkeit, die in Hass umschlagen kann“, heißt es von Seiten des Städte- und Gemeindebundes. Außerdem finde sich in den sozialen Netzwerken für jede noch so groteske Meinung ein Verbündeter, jede noch so schräge These finde ihre Belege, jeder menschenverachtende Aufruf zur Beleidigung, Bedrohung oder Selbstjustiz finde andere Nutzer, die liken, teilen und weiterverbreiten. „Während früher die Wut an der Tür des Stammtisches endete, besteht heute über soziale Netzwerke die Möglichkeit, sich sekundenschnell Verbündete und darüber hinaus auch Anerkennung zu suchen und vor allem zu finden“, schreibt der Städte- und Gemeindebund. Nicht der Austausch über Inhalte stehe im Vordergrund, sondern die Suche nach Anerkennung durch Provokation und immer öfter auch das Brandmarken einzelner Personen des öffentlichen Lebens als Projektionsfläche für die eigene Unzufriedenheit. Hinzu komme dass die Erwartungshaltung gegenüber kommunalen Mandatsträgern und Behördenmitarbeitern gewaltig sei.