„Kein Platz für Ausgrenzung!“ : Wegberger Realschule erhält Bank der Lebenshilfe Heinsberg

Wegberg Mit einer ungewöhnlichen Sitzbank wirbt die Heinsberger Lebenshilfe für Vielfalt und Toleranz. Die Bank wird zunächst in der Aula der Edith-Stein-Schule aufgestellt.

Als eine der ersten Schulen im Kreis Heinsberg meldete die Edith-Stein-Realschule Wegberg Interesse an der einzigartigen Aktion in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Heinsberg. Der Bank fehlt die rechte Sitzfläche und auf der Rückenlehne ist an dieser Stelle das Motto „Kein Platz für Ausgrenzung!“ eingefräst. Gefertigt wird das auffällige Sitzmöbel in der Schreinerei der gemeinnützigen Gesellschaft DeinWerk in Trägerschaft der Lebenshilfe Heinsberg.