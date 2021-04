0:4 im Regionalliga-Nachholspiel : So riss beim Wuppertal SV die Serie des FC Wegberg-Beeck

Fussball-Regionalliga Der FC Wegberg-Beeck verlor in der Regionalliga das Nachholspiel beim Wuppertaler SV 0:4. Zuvor hatte es sechs Spiele ohne Niederlage gegeben. Am Samstag kommt Fortuna Köln nach Wegberg.

Friedel Henßen bewies mal wieder sein gutes Gedächtnis. „Immer, wenn bei uns eine Serie reißt, tun wir das mit 0:4“, bemerkte der Sportliche Leiter des FC Wegberg-Beeck. Soeben hatten die Wegberger das Nachholspiel in Wuppertal 0:4 verloren, womit die Serie von sechs Spielen ohne Niederlage ihr Ende fand. Auch in der Hinrunde war eine schöne Beecker Serie (da waren es gar sieben Spiele ohne Niederlage) mit einem 0:4 beendet worden – damals daheim gegen die U 21 des 1. FC Köln.

Womit die Gemeinsamkeiten aber auch schon erschöpft sind. Denn während Beeck gegen den Kölner Nachwuchs völlig chancenlos und mit dem Ergebnis noch gut bedient war, sah das im Wuppertaler Stadion am Zoo nun grundlegend anders aus. Was speziell für die zweite Halbzeit und da besonders für die erste Viertelstunde galt. Da war Beeck beim Stand von 0:2 klar Chef im Ring, erspielte sich in den ersten sieben Minuten gleich fünf Eckbälle, und Jan Bach vergab freistehend per Kopf nach einer Flanke Jannik Mauses den frühzeitigen Anschlusstreffer (48.). „Der muss drin sein. Dann hätten wir den Wuppertalern noch richtig weh tun können“, urteilte Coach Mark Zeh.