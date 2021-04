Im Kreis Heinsberg : Inzidenzwert weiter leicht steigend

Das Impfzentrum für den Kreis Heinsberg befindet sich an der Brüsseler Allee 5 in Erkelenz. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenzer Land Die Kreisverwaltung Heinsberg gibt einen wichtigen Hinweis zum zweiten Impftermin. Im nördlichen Kreis gibt es derzeit 412 bestätigte Corona-Fälle.

Der Inzidenzwert ist am Donnerstag (Stand: 22. April, 9 Uhr) leicht gestiegen. Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) meldet eine 7-Tage-Inzidenz von 138,5 pro 100.000 Einwohner für den Kreis Heinsberg. In den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg sind aktuell insgesamt 412 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, 159 in Hückelhoven, 123 in Erkelenz, 79 in Wegberg und 51 in Wassenberg.