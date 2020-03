4. September 2020 im Innenhof von Haus Beeck : Pape grillt im September mit Max Giesinger

Kaum einer hat die deutschen Musikfans so sehr im Sturm erobert wie der 31-jährige Max Giesinger. Seine Hits heißen „Wenn sie tanzt“, „Legenden“, „Auf das, was da noch kommt“ und „80 Millionen“. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Beeck Optimismus hilft durch schwere Zeiten: „Wir freuen uns schon jetzt auf die Zeit nach Corona“, sagt Christian Pape. Am 4. September möchte er mit Max Giesinger und den Besuchern von „Pape grillt“ eine Mega-Party in Beeck feiern.

Eine freudige Nachricht in schwierigen Corona-Zeiten kommt aus Beeck. Humorist und Karnevalskünstler Christian Pape blickt optimistisch und voller Vorfreude auf den Sommer und die nächste Auflage von „Pape grillt“ im Innenhof von Haus Beeck: Mit Max Giesinger kündigt sich für Freitag, 4. September, einer der aktuell beliebtesten deutschen Musiker an.

Kaum einer hat die deutschen Musikfans so sehr im Sturm erobert wie der 31-jährige Max Giesinger. „Wenn sie tanzt“, „Legenden“ oder auch aktuell „Auf das, was da noch kommt“ und natürlich „80 Millionen“ sind echte Ohrwürmer geworden.

Vorverkauf für Kult-Open-Air am 28. März : „Pape grillt“ geht in die nächste Runde

Aufgrund der aktuellen Situation und der geltenden Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus kann allerdings der ursprünglich für Samstag, 28. März, geplante Vorverkauf für „Pape grillt 2020“ am Haus Beeck nicht stattfinden. „Die Gesundheit aller Beteiligten hat natürlich absoluten Vorrang“, sagt Christian Pape, „ein unbeschwertes Zusammenkommen zum Vorverkauf, so wie in den Vorjahren, ist derzeit leider nicht möglich.“ Deshalb überlege man nun eine neue kreative Form des Vorverkaufs. „Nun gilt es erstmal, als Gesellschaft zusammenzustehen, verantwortungsbewusst zu handeln und alle getroffenen Maßnahmen zu befolgen, um eine noch rasantere Ausbreitung des Erregers zu verhindern.“ Sobald es weitere Details gibt, werden diese Informationen in der Tagespresse, im Internet (www.pape-grillt.de) und auf Papes Social-Media-Kanäle bei Instagram und Facebook mitgeteilt. „Wir freuen uns schon jetzt auf die Zeit nach Corona“, ist Christian Pape optimistisch, „gebt Acht auf Euch und Eure Mitmenschen.“