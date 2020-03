Feuerwehr : Pkw mit Gastank in Vollbrand

In Wegberg an der Straße Forst geriet dieser Pkw, ausgestattet mit einem Gastank, in Brand. Die Flammen griffen auf die Garage, das Gebäude und den Vorgarten über. Foto: Feuerwehr Wegberg

Wegberg An der Straße Forst brennt am Montagmittag ein Pkw mit Gastank. Die Flammen greifen auf den Vorbau des Hauses und den Vorgarten über. Feuerwehr mit 30 Einsatzkräften zwei Stunden im Einsatz.

Bereits in Vollbrand stand der Pkw, als am Montagmittag die Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache, der Bauhof- und Verwaltungsstaffel sowie des Löschzuges 1 der Wegberger Feuerwehr an der Einsatzstelle an der Straße Forst eintrafen.