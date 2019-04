Düsseldorf-Bilk : Brand in Tiefgarage sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Düsseldorf Am Montagabend brannten in der Tiefgarage des Berufszentrums Auf’m Tetelberg in Düsseldorf-Bilk ein Pkw und ein Motorrad. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Der Brand in der Tiefgarage wurde der Feuerwehr Düsseldorf kurz vor 19 Uhr gemeldet.

Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, konnte eine starke Rauchentwicklung aus der Tiefgarage festgestellt werden. Sofort wurden vom Einsatzleiter Kräfte mit einem Löschrohr in die Tiefgarage entsendet. Parallel wurde das angrenzende Gebäude auf Personen und Verrauchung kontrolliert.

Um die Einsatzkräfte vor Ort zu unterstützen, wurden weitere Einsatzkräfte zur Einsatzstelle beordert. Während der Löscharbeiten wurden mit mehreren Hochleistungslüftern die Tiefgarage und das Gebäude vom Brandrauch befreit.

Nach Beendigung der Löschmaßnahmen waren noch zeitintensive Lüftungsmaßnahmen notwendig, um das Gebäude vom Brandrauch zu befreien. Vor Ort wurden die Einsatzkräfte vom Umweltamt unterstützt.

Nach rund vier Stunden war der Einsatz der 60 Feuerwehrkräfte beendet. Es gab keine verletzten Personen.

Laut Polizei lag keine Brandstiftung vor, es habe sich wohl um einen technischen Defekt an den Pkw gehandelt, so ein Sprecher.

