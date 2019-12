Monheim Der Smart ist nur noch ein Wrack.

An der Treptower Straße in Monheim ist ein Pkw abgebrannt. Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben am frühen Samstagmorgen gegen 4.50 Uhr alarmiert. Als die Einsatzkräfte an dem geparkten Smart eintrafen, brannte der bereits in voller Ausdehnung. Immerhin konnte die Feuerwehr eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindern.