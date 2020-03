Ferienfreizeit und Kindergeburtstage auf dem Bauernhof Michiels : Ferienerlebnis auf dem Bauernhof

Auf dem Bauernhof, auf dem Wilma Michiels Ferienbetreuung und Kindergeburtstage durchführt, sind auch viele tierische Zwei- und Vierbeiner zu Hause. Foto: Nicole Peters

Wegberg Der Verein „Erika and friends“ führt im zweiten Jahr Kindergeburtstage und Ferienbetreuung auf dem Hof der Familie Michiels durch.

Die Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren sind bei ihren Aufenthalten auf dem Bauernhof der Familie Michiels ganz nah an den dort lebenden Tieren und der Landwirtschaft dran. „Wie früher auf dem alten Bauernhof“, wie Wilma Michiels es formuliert, sind dort Hühner, Gänse, Ziegen, Schafe, Kaninchen, Laufenten, Kühe, Pferde und Hunde zu Hause und können von den jungen Besuchern gestreichelt und gefüttert werden. Die Erste Vorsitzende des Vereins „Erika and friends“ führt Kindergeburtstage und Ferienbetreuung, oftmals mit Unterstützung, dort im zweiten Jahr durch.

„Für die Ferien hat es bereits viele Anfragen gegeben, da die Kinder, die bereits hier waren, so glücklich waren und gefragt haben, ob sie wiederkommen können“, erzählt sie. So sei die erste Osterferienwoche bereits ausgebucht – in der zweiten Woche sind aber noch Plätze frei. Ebenso ist es für Kinder noch ab der zweiten Sommerferienwoche möglich, jeweils von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr auf den Bauernhof zu kommen und dort spannende und gleichsam lehrreiche Tage zu verbringen.

Info Verein „Erika and friends“ Projekte Ferienbetreuung; Kindergeburtstage; Anleitung von Kindern beim Umgang mit Tieren durch den Tierschutzverein „TiNa macht Schule“, auch für Kindergärten und Grundschulen. Kontakt Telefonisch unter 02434 992699 (mit AB), mobil unter 01573 9416414, Rickelrather Straße 30, Wegberg-Schwaam; www.erikaandfriends.de.

Ebenso können Geburtstagskinder mit ihren Gästen herkommen und feiern. Dann bietet Wilma Michiels, die 20 Jahre lang als Kinderpflegerin gearbeitet hat, Spiele an, eine Schatzsuche führt die Schar über den Bauernhof bis hin zu den Kühen auf der Weide, die jungen Gäste füttern auch die Tiere, das Geburtstagskind darf auf dem Traktor mitfahren, und für alle gibt es eine Kuchentafel. Kommen die Kinder während der Ferien, stehen neben dem Spielen, Basteln oder Tierefüttern weitere Unternehmungen an. „Ich gehe mit ihnen zu den Feldern, und wir sehen uns Getreide, Raps und Kartoffeln an.“ Familie Michiels baut sie neben Mais und Rüben teils als Viehfutter selbst an – zusätzlich lernen die Mädchen und Jungen regional angebautes Gemüse wie Fenchel, Eisbergsalat, Porree oder Kürbis näher kennen. „Die Kinder sind ganz begeistert, wenn sie sehen, was aus dem Boden rauskommt“, berichtet Wilma Michiels, „dabei habe ich mit Kindern auch schon Kartoffeln gepflanzt, und sie sind später oft vorbeigekommen, um zu gucken, wie sie wachsen.“ So könne man ihnen die Landwirtschaft näher bringen.

Dabei vermittelt sie ihnen im Umgang mit den vielen Tieren des Hofes auch, dass diese Lebewesen sind, die Schmerz empfinden und Gefühle haben. So erfahren die Gäste beispielsweise, dass Kaninchen viel Auslauf brauchen oder sie sehen, wie Eier gelegt werden. „Die Kinder fangen an nachzudenken“, betont die Bauersfrau, die Landwirtschaft und Tierschutz vermitteln möchte, „sie sehen, wo Eier und Fleisch herkommen, und haben einen ganz anderen Bezug dazu.“ Von Eltern bekomme sie die Rückmeldung, dass deren Sprösslinge mehr auf regionalen Einkauf und reduzierten Fleischkonsum achteten.

In den Osterferien werden die Teilnehmer auch Kartoffeln, Rüben und Blumen in Kübel pflanzen. Zudem werden sei in diesem Jahr aus mehreren Paletten ein Insektenhaus bauen, das auf dem Hof aufgestellt wird. In den Sommerferien wird es etwa in Begleitung von Ehemann und Landwirtschaftsmeister Heinz Michiels auch zum Stöckesammeln und späteren Basteln in den Wald gehen, und es werden Weizen, Gerste oder Raps geerntet.