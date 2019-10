Langenfeld : A 3: Feuerwehr löscht Pkw-Brand

Langenfeld Die Autobahn musste in Richtung Köln zum Teil gesperrt werden.

(og) Zu einem Autobrand auf der A3 ist die Feuerwehr am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr ausgerückt. Im Baustellenbereich Richtung Oberhausen sollte ein Auto brennen. Aufgrund des Einsatzstichwortes sind die Kräfte der hauptamtlichen Wache, des Löschzugs 1, der Löscheinheit Wiescheid sowie der Führungsdienste alarmiert worden. Vor Ort stellten die Retter fest, dass der brennende Pkw zwar im Baustellenbereich, aber auf der Gegenfahrspur Richtung Köln in voller Ausdehnung brannte. Menschen befanden sich laut Feuerwehr nicht mehr in dem Fahrzeug. Ein Trupp löschte mit Schaum. Der Brand war schnell unter Kontrolle. Während der Löscharbeiten wurde die A3 zum Teil gesperrt. Ein Mitarbeiter des Abschleppunternehmens alarmierte die Wehrleute erneut, weil er festgestellt hatte, dass das Fahrzeug noch qualmte. Da es sich bei dem „Qualm“ um Wasserdampf handelte, musste die Feuerwehr nicht mehr eingreifen. 25 Feuerwehrleute waren bis 21.50 Uhr im Einsatz.