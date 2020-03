Coronakrise – Stadt Wegberg teilt Regelungen mit : Einrichtungen bleiben geschlossen

Wegberg Angesichts der Coronakrise bleiben zahlreiche öffentliche Einrichtungen weiterhin geschlossen. Darauf machen die Kommunen und der Kreis Heinsberg aufmerksam.

Der Stab für außergewöhnliche Ereignisse in der Stadt Wegberg hat entschieden, dass das Rathaus weiterhin bis zum 22. März, wie alle übrigen Rathäuser im Kreisgebiet und die Kreisverwaltung auch, für den Publikumsverkehr mit der Einschränkung geöffnet ist, dass Bürger gebeten werden, sich vor einem Besuch telefonisch anzumelden. Im Eingangsbereich des Rathauses werden die Besucher der Verwaltung zu den städtischen Mitarbeitern in den Fachbereichen weitergeleitet. Es sollen damit größere Menschenansammlungen in Wartebereichen des Rathauses vermieden werden. Dazu werden die Mitarbeiter Nummernkärtchen austeilen. Für diese Fälle hat die Verwaltung während der sonst üblichen Öffnungszeiten Service-Telefonnummern eingerichtet, an die sich Bürger wenden können: Fachbereiche: Standes- und Friedhofsamt 02434 83 344; Bürgerservice 02434 83 330; Bildung und Soziales 83 502; Zentrale Nummer 02434 830.