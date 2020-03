Auf Gelände in Wildenrath : Brand in alter Militär-Sporthalle

Brand in alter Militär-Sporthalle

Auf Gelände in Wildenrath

Auf dem ehemaligen Militärgelände in Wildenrath löschte die Feuerwehr einen Brand in der alten Sporthalle. Foto: Uwe Heldens

Wegberg Feuerwehreinsatz in einer Turnhalle der früheren Engländersiedlung Petersholz.

Aus unbekannter Ursache ist am Samstag (14. März) in einer alten Turnhalle auf einem früheren Militärgelände ein Feuer ausgebrochen. Die Freiwillige Feuerwehr Wegberg wurde um 12.42 Uhr mit dem Alarmstichwort „unklare Rauchentwicklung“ zur Friedrich-List-Allee im Industriegebiet Wildenrath alarmiert. Wegen vieler Anrufe wurde sofort nach Ausrücken des Zuges 3 (Löschgruppe Wildenrath, Löschgruppe Arsbeck) auf „Feuer 2“ erhöht, so fuhren auch der Löschzug 4 (Löschgruppen Klinkum und Tüschenbroich) und der Löschzug 1 (Stadtmitte) los.