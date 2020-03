Alpaka-Yoga : Dem Alltagsstress entfliehen

Nadine Kosak aus Wegberg bietet in Geilenkirchen-Hatterath Yoga mit Alpakas an. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wegberg Nadine Kosak (36) aus Wegberg hat sich auf Alpaka-Yoga spezialisiert. Mit acht grasenden Alpakas sowie zwei Lamas soll es im Frühjahr losgehen auf dem weitläufigen Gelände des Black-Hofs in Geilenkirchen-Hatterath.

Fließende Verbindungen zwischen Atmen und Bewegung entstehen lassen, dabei von der beruhigenden Wirkung sanftmütiger Alpakas auf der Weide profitieren: Nadine Kosak, ausgebildete Yogalehrerin und zertifizierte Kursleiterin für den neuen Trend Waldbaden, bietet ein einzigartiges Entspannungsprogramm an – Alpaka-Yoga.

Auf dem weitläufigen Gelände des Black-Hofs in Geilenkirchen-Hatterath soll es im Frühjahr losgehen mit acht grasenden Alpakas sowie zwei Lamas. Als die junge Frau aus Wegberg in der Adventszeit einen Gutschein für eine Wanderung mit den Tieren als Weihnachtsgeschenk kaufte, entstand die ungewöhnliche Idee, die friedliche Herde mit dem flauschig-weichen Fell in das neuartige Kursangebot einzubeziehen. Anfänger wie Fortgeschrittene dürfen mitmachen, zum Schluss nach 90 Minuten die Tiere sogar füttern und streicheln.