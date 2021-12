Karin Bayer ist neue Pfarrerin in Wassenberg : Gemeinsam Gemeinde gestalten

Karin Bayer ist neue Pfarrerin in Wassenberg

Jetzt auch ganz offiziell: Pfarrerin Karin Bayer (5.v.l.) hat in der evangelische Kirchengemeinde Wassenberg ihren Einführungsgottesdienst gefeiert. Foto: Hörster

Wassenberg Die neue Pfarrerin Karin Bayer ist nun offiziell ins Amt bei der evangelischen Kirchengemeinde in Wassenberg eingeführt. Zum Start gab es viele gute Wünsche und Gottes Segen.

Nicht einmal ein Jahr war die erste Pfarrstelle der evangelischen Kirchengemeinde Wassenberg unbesetzt: Nachdem Pfarrerin Sabine Frauenhoff in den Ruhestand verabschiedet wurde, hatte das Presbyterium die Stelle neu ausgeschrieben.

Bereits im Juli konnte Karin Bayer mit ihrem Mann in das frisch renovierte Pfarrhaus neben der Kreuzkirche einziehen und ihren Dienst als neue Pfarrerin beginnen. Am 22. Oktober erfolgte die einstimmige Wahl durch das Presbyterium, und nun hat Superintendent Jens Sannig vom Kirchenkreis Jülich Karin Bayer offiziell in ihr neues Amt eingeführt.