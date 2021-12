Drei Impfstraßen im Campanushaus : Nun auch offene Impfaktion in Wassenberg

Den schützenden Pieks gibt es nun auch in Wassenberg. Geimpft werden können Personen im Alter ab zwölf Jahren. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Wassenberg Am Sonntag, 19. Dezember, wird das Campanushaus zum Impfzentrum. Die Akteure hoffen auf einen Erfolg wie in Wegberg. Dort ließen sich in der vergangenen Woche 354 Menschen impfen.

Noch bevor die Menschen in der Kirche St. Peter und Paul in Wegberg am vergangenen Wochenende geimpft wurden, stand sozusagen schon so gut wie fest, dass es nur eine Woche später auch in Wassenberg einen Impftermin geben wird.

Geimpft wird also am Sonntag, 19. Dezember, 12 bis 16 Uhr, im Campanushaus, An der Kreuzkirche 10, in der Oberstadt. Wie es schon in Wegberg der Fall war, so soll das Angebot in Wassenberg ebenfalls ein offenes sein. Der Unterschied zu Wegberg: Den Wassenberger Termin wollen die Akteure vorab öffentlich bekanntgeben, damit die Menschen erreicht werden, um ein niederschwelliges Impfangebot zu erhalten. Die evangelische Kirchengemeinde unterstützt die Aktion vollumfänglich.

Zu den Akteuren zählt Internist und Gastroenterologe Hans-Georg Hörster, er ist der stellvertretende Vorsitzende des Presbyteriums der Wassenberger evangelischen Kirchengemeinde. Hörster gibt die wichtigsten Details bekannt: „Im Campanushaus der evangelischen Kirchengemeinde Wassenberg werden drei Impfstraßen eingerichtet sein. Vor Ort sind eine Ärztin und zwei Ärzte, ebenso ein Apotheker, mehrere medizinische Fachangestellte und freiwillige Helfer. Wir legen großen Wert darauf, dass es ein offenes Impfangebot für alle ist, die bisher noch keinen Termin ausmachen konnten oder wollten. Wir machen aber auch darauf aufmerksam, bereits erhaltene zeitnahe Impftermine beim Hausarzt vorsichtshalber nicht abzusagen.“ Leiten wird die Impfaktion im Campanushaus neben der Kreuzkirche (wie schon in Wegberg) Impfarzt Ulrich Grabenhorst.

Die kostenlose Impfung ist als Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfung möglich, zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna. Menschen, die jünger als 30 Jahre alt sind, erhalten den Biontech-Impfstoff, bei allen über 30 wird Moderna verimpft. Geimpft werden können auch Jugendliche im Alter ab zwölf Jahren, die jedoch zur Impfung einen Erziehungsberechtigten mitbringen müssen, sollten sie jünger als 18 Jahre sein.

Bei dem offenen Impfangebot setzen die Ärzte vor Ort eine grundsätzliche Impfbereitschaft derer voraus, die das Campanushaus am Sonntag aufsuchen werden, denn aufklärende Beratungsgespräche können nicht geführt werden. Mitgebracht werden müssen ein Personalausweis oder Reisepass, die Krankenkassenkarte sowie (falls vorhanden) der Impfpass.