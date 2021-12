Im Erkelenzer Land : Anmeldefrist für Kunsttour beginnt im Januar

Erkelenzer Land Auch im kommenden Jahr soll es im Kreis Heinsberg wieder eine Kunsttour geben – wenn es die Pandemie zulässt. Anmeldungen dafür sind jetzt schon möglich.

Galeristen, Künstler und andere Kunstschaffende im Erkelenzer Land sind dazu eingeladen, sich für die kommende Kunsttour anzumelden. So weit es das Infektionsgeschehen der Corona-Pandemie zulässt, gibt es für das kommende Jahr einen neuen Anlauf: Die Tour soll am 1. Mai 2022 stattfinden. Dazu läuft im Januar das Online-Anmeldeverfahren für Interessierte, die als Aussteller teilnehmen möchten. Sie erhalten alle nötigen Informationen unter www.kunsttour-hs.de. Darauf macht jetzt die Kreisverwaltung aufmerksam.

Die Anmeldung erfolgt in zwei Stufen. Zunächst wird die Zustimmung zur Verwendung der persönlichen Daten erfragt – also den Namen des Künstlers, die Anschrift der Galerie, der Lebenslauf, die Arbeitsschwerpunkte und anderes. Ohne diese Zustimmung kann aus Datenschutzgründen kein weiterer Anmeldeschritt vollzogen werden. Wurde das Einverständnis erklärt, gelangen die Teilnehmer in die Eingabe-Maske des eigentlichen Anmeldeverfahrens. All dies wird auf der Anmeldeseite unter www.kunsttour-hs.de ausführlich erklärt.