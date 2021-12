Ratinger Gottesdienste im Freien : Kirche bringt Gottesdienste in die Stadt

Ratingen Für den 24. Dezember hat das Team der Evangelischen Stadtkirche ein umfangreiches Programm vorbereitet: Es gibt einen Weihnachtsweg, neun Gottesdienste im 20 Minuten-Takt und abschließend die Christmette.

Und so entschied man sich, neben virtuellen Inhalten ein Weihnachtsprogramm aufzulegen, das man an frischer Luft sorgenfrei erleben und genießen kann. Pfarrer Dr. Gert Ulrich Brinkmann betonte, dass die Entscheidung mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen des Pandemie-Geschehens absolut richtig gewesen sei.

Erfahrungen: Das Team der Evangelischen Stadtkirche hat schon einige Erfahrungen im Umgang mit den Corona-Rahmenbedingungen gesammelt. Virtuelle Übertragungen haben sich bewährt, und so wird es auch in diesem Jahr einen Online-Gottesdienst geben. Weitere Informationen zum Programm sind unter www.vomhimmelhoch.de abrufbar.

Zwischen 15 und 18 Uhr wird ein Weihnachtsweg für alle Altergruppen angeboten. Es gibt lebendige Krippen- und Hirtenszenen, die Weihnachtsgeschichte wird in vielen Sprachen erzählt. Zudem gibt es eine kleine Bastelaktion und Musik. Andrea Laumen, Leiterin der Jugendarbeit, und Pfarrer Frank Schulte begleiten die Gäste auf dem Weg, der mehrere Stationen hat (so auch das Haus am Turm).

Ab 23 Uhr gibt es die Christmette vor der Kirche mit Brinkmann, dem Posaunenchor und der Kantorei. Wichtig zu wissen: Am 25., 26. (jeweils ab 10 Uhr) und 31.12. (18 Uhr) werden Gottesdienste in der Kirche angeboten.

Nach Angaben von Küster Dirk Oberbanscheidt wird es an der Kirche ein Einbahnstraßen-System geben. Besucher werden an einem zentralen Eingang mit Blick auf die 3G-Regeln kontrolliert. Gäste müssen also ihre 3G-Nachweise mitbringen. Zu jeder Zeit herrscht Maskenpflicht. Auch auf dem Weihnachtsweg sind entsprechende Masken zu tragen. „Ich glaube, dass wir mit diesem Angebot auf der sicheren Seite sind“, betont Brinkmann. Die Organisatoren freuen sich auf den 24. Dezember. Man bringe mit dem Freiluftangebot die Gottesdienste in die Stadt, so der Tenor.