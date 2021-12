Evangelische Kirche in Neuss : Eine Krippe, die zum Nachdenken über Konsum anregt

Pfarrerin Anna Berkholz und Albert Wunsch stellen die sozialkritische Krippe vor. Foto: Dieter Staniek

Neuss Eine Krippe des Sozialpädagogen und promovierten Erziehungswissenschaftlers Albert Wunsch thematisiert den Zusammenhang zwischen Weihnachten und dem Kaufen und Schenken. Im Predigtgespräch wird dies vertieft.

Von Iris Wilcke

Vor mehr als 20 Jahren hat Albert Wunsch eine sozialkritische Krippe geschaffen und diese nun in den Gottesdiensten der Evangelischen Kirchengemeinde Am Norfbach im Rahmen von Predigtgesprächen präsentiert. Buchstäblich aufgetischt hat Wunsch aus Schlicherum die von ihm geschaffene gleichnamige sozialkritische Krippe im Pfarrhaus von Pfarrerin Anna Berkholz in Rosellerheide. Die evangelische Kirchengemeinde Am Norfbach hat den Sozialpädagogen und promovierten Erziehungswissenschaftler eingeladen, sein Werk in den Gottesdiensten in Norf und Rosellerheide im Rahmen eines Predigtgesprächs zu präsentieren. „Ein Gedankenanstoß,“ sei die Krippe so Wunsch, „der ins Unwohlsein führen kann, der eine Leerstelle in uns schafft.“

Bereits vor 23 Jahren hat er mit „viel Weitsicht“, wie er selber sagt, die Krippe geschaffen, weil er in „unserer Haben-Gesellschaft“ bemerkt hat, dass Weihnachten immer stärker kommerzialisiert wurde, in eine Schieflage geriet. „Die Assoziation, dass Weihnachten mit Kaufen und Schenken, mit Konsum zu tun hat, legt den Gedanken nahe, dass auch das Weihnachtsfest bald konsumiert wird“, so der 77-Jährige.

Die Krippe zeigt, auf den ersten Blick, das normale Szenario der Heiligen Nacht: Maria und Josef mit dem Jesuskind in der Krippe. Einzig das Setting mutet ungewohnt an – und auch die Details. Der Künstler erklärt: „Die Krippe ist auf einem feierlichen Teller angerichtet. Zum Arrangement gehören neben Weihnachtskugeln, die auch Kartoffeln sein könnten, Kerzen, die wie Spargel arrangiert sind und einer Holz-Geige als Sinnbild für festliche Musik auch Kokosraspeln, die als süßes Finish darüber gesprenkelt wurden. Neben dem Teller steht ein Champagner-Glas, in dem „ein Engel im Schampus zu ertrinken scheint“. Eine Serviette, auf der der frohe Weihnachtsgruß in vielen Sprachen steht, rundet das Bild ab. Alles das sei stellvertretend für die dekadente Idee, die heilige Familie demnächst gegen etwas Essbares einzutauschen – die Weihnachtsbotschaft auf einem verzehrfertigen Teller also.

„Wenn wir schon alles haben, ist dann alles wunderbar?“, fragt Anna Berkholz sodann zum Auftakt des Gottesdienstes am vierten Advent in der Trinitiatiskirche in Rosellerheide, „oder kann es auch gut sein, wenn mal etwas fehlt?“