Kirchengemeinden in Radevormwald : Kirchen organisieren die Festtage

Das Portal der reformierten Kirche am Markt. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Die Gläubigen müssen sich teilweise anmelden, so bei den Festtagsgottesdiensten der lutherischen Kirchengemeinde, die allerdings auch per Livestream verfolgt werden können. Die Corona-Regeln sind jeweils zu beachten.

Lutherische Kirchengemeinde An Heiligabend gibt es um 14.30 und 15.30 Uhr Familiengottesdienste mit Pfarrer Philipp Müller und Bläserbegleitung. Um 17 Uhr ist Christvesper mit Pfarrerin Manuela Melzer, um 22.30 Uhr Christmette mit Pfarrer Müller und dem Gospelchor. Im Paul-Gerhardt-Haus ist um 17 Uhr Christvesper mit Pfarrer Jürgen Berghaus und Team. Am ersten Weihnachtsfeiertag ist um 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfarrerin Melzer), am zweiten Feiertag um 10 Uhr ist gemeinsamer Gottesdienst in der Reformierten Kirche mit Prädikantin Marina Konejung.

An Silvester ist um 17 Uhr Abendgottesdienst mit Abendmahl (Pfarrer Müller). Am Sonntag, 2. Januar, ist gemeinsamer Gottesdienst in der Kirche am Markt, um 17 Uhr findet im Paul-Gerhardt-Haus ein Segnungsgottesdienst statt.

Bei allen Gottesdiensten in der Kirche Burgstraße und im Paul-Gerhardt-Haus findet die 2G-Regel Anwendung (gilt nicht für Kinder unter 16 Jahren). Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist vorgeschrieben. Anmeldungen bis 22. Dezember im Gemeindeamt unter Tel. 02195 67710. Alle Gottesdienste mit Ausnahme des Familiengottesdienstes an Heiligabend um 15.30 Uhr können im Livestream über radevormwald-kirche.de mitgefeiert werden.

Reformierte Kirchengemeinde An Heiligabend ist um 15 Uhr Familiengottesdienst mit Pastor Dr. Dieter Jeschke. Um 17 Uhr folgt die Christvesper. Am ersten Weihnachtsfeiertag ist um 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, die Leitung hat Gerhard Schwarz. Am zweiten Feiertag ist um 10 Uhr gemeinsamer Gottesdienst in der Kirche am Markt.

An Silvester ist um 17 Uhr Jahresschlussgottesdienst mit Abendmahl, an Neujahr gemeinsamer Gottesdienst um 10 Uhr (jeweils mit Pastor Jeschke).

Katholische Kirchengemeinde St. Marien und Josef An Heiligabend ist in der Pfarrkirche St. Marien um 16 Uhr Krippenfeier (keine Heilige Messe) für Familien. Grundschüler führen das Krippenspiel auf. Um 18 Uhr ist in der Kirche St. Josef Christmette, um 22 Uhr ist Christmette in St. Marien. Am ersten Weihnachtsfeiertag ist um 9 Uhr Festmesse in St. Josef und um 11 Uhr in St. Marien, das gleiche gilt am zweiten Weihnachtsfeiertag. Für die Besucher der Kirchen gilt die 3G-Regel.

Martini-Gemeinde An Heiligabend ist um 15 Uhr Familienchristvesper, um 16.30 und 18 Uhr weitere Christvespern. Um 22 Uhr ist Christnacht mit Abendmahl. Am ersten Weihnachtstag ist um 10 Uhr Festgottesdienst mit Abendmahl, am zweiten Feiertag um 10 Uhr Weihnachtsliedersingen. An Silvester ist um 17 Uhr Hauptgottesdienst, an Neujahr um 11 Uhr Predigtgottesdienst.

(s-g)