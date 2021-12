Umweltprobleme in Radevormwald : Wupper-Talsperre wird erst 2022 freigegeben

Info

Flutkatastrophe In der Hochwasser-Nacht vom 14. auf den 15. Juli gab es auch in den Wupperorten von Radevormwald Alarm. Einsatzkräfte forderten die Menschen auf, die Bereiche in Nähe des Wupperufers zu verlassen – es bestehe Lebensgefahr. Zum Glück blieben die Ortschaften auf Radevormwalder Gebiet von den schwersten Schäden verschont, im Gegensatz zum wupperabwärts gelegenen Beyenburg. Dort wurde die untere Ortschaft von den Wassermassen geflutet.