Soziale Arbeit in den Wupperorten erfolgreich rezertifiziert : Schulterschluss im Familienzentrum

Wupperorte Die Kita Wupper, die Grundschule auf der Brede und der Kinder- und Jugendtreff „Life“ bilden das Familienzentrum NRW. Die Rezertifizierung war nun erfolgreich.

Seit 2008 gibt es auf der Brede das zertifizierte Familienzentrum NRW, das sich aus der Städtischen Kita Wupper , der Grundschule auf der Brede und dem Kinder- und Jugendtreff „Life“ zusammensetzt. Alle vier Jahre wird das Familienzentrum in einer einjährigen Prüfung der Angebote rezertifiziert. Für die nächsten vier Jahre ist das Familienzentrum NRW an der Wupper gesichert, denn die Prüfung war erfolgreich. Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes ermöglicht das Familienzentrum mit einer Förderung von 20.000 Euro pro Jahr. Tatjana Gelwig-Götz, Leiterin der Kita Wupper, ist für die Koordination der Projekte des Familienzentrums zuständig, die unter dem Motto „Kurze Wege für die Brede“ umgesetzt werden.

„Wir schaffen mit dem Familienzentrum NRW Angebote, die sich an Kinder und ihre Eltern richten und sie unterstützen. Hier auf der Brede sind das unter anderem Beratungsangebote, die sehr gut angenommen werden“, sagt Tatjana Gelwig-Götz. Die psychologische Beratungsstelle „Herbstmühle“ aus Wipperfürth ist einmal im Monat vor Ort und verbucht viel Zulauf. „Der Bedarf ist groß. Die meisten Familien, die das Angebot nutzen, kennen wir aus unserer Arbeit in der Kita.“

Leistungen Das Gütesiegel definiert die Leistungen, die ein Familienzentrum erbringen muss und benennt die Strukturen, in denen diese stattfinden. Das Gütesiegel verfolgt das Ziel, Kindern so früh wie möglich eine Chance auf eine individuelle Förderung zu ermöglichen und Familien in ihrer Erziehung und ihrem Alltag zu unterstützen.

Dass die Kita im engen Kontakt mit dem Grundschulstandort auf der Brede des Grundschulverbundes Bergerhof-Wupper steht, wirkt sich positiv auf die Familien der Außenortschaften aus. „Wir stehen in einem engen Austausch und können schnell auf Förderbedarfe reagieren“, sagt Schulleiterin Tanja Heynen. Dass Kita, Grundschule und „Life“ zentral an einem Punkt liegen und die verschiedenen Räume mit einem Außengelände verbunden sind, fördert den Schulterschluss. „Deswegen ist es so wichtig, dass unser Schulgelände offen ist. Schüler können dann zum Beispiel nach der Schule über den Schulhof ins Life gehen“, sagt Tanja Heynen. „Wir können Brüche in einer Biografie verhindern, weil wir eng zusammenarbeiten und im Austausch sind. Bedarfe können so besser und früher erkannt werden“, sagt Jochen Pries. Der Leiter des Kinder- und Jugendtreffs „Life“ lobt die Arbeit des Familienzentrums NRW und findet die interne Kommunikation genauso wichtig, wie die Kommunikation nach außen. „Wir sorgen mit Flyern, Plakaten und direkter Ansprache dafür, dass die Familien die zahlreichen Angebote kennen und nutzen“, sagt er.