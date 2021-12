Gastspiel in Neuss : „Manege frei“ für den Weihnachtszirkus

Der Weihnachtszirkus gastiert in Neuss. Die Artisten freuen sich bereits auf die Aufführungen. Foto: Remo Traber

Neuss Am 22. Dezember hat der Weihnachtszirkus an der Hammer Landstraße Premiere. Er ist mit acht Artisten, zwei Tierdompteuren und zwei Clowns in Neuss.