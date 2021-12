Oberbergischer Kreis rät dringend zur Vorsicht : Eine Warnung an Geflügelbesitzer

Wer seine Geflügelzucht noch nicht gemeldet hat, sollte das rasch nachholen. Foto: dpa/Daniel Karmann

Radevormwald/Hückeswagen Der Oberbergische Kreis rechnet damit, dass sich die Geflügelpest auch in der Region ausbreitet. In Nordrhein-Westfalen gibt es in den Kreisen Soest und Paderborn acht betroffene Betriebe, in denen die Tiere im Zuge der Seuchenbekämpfung getötet werden mussten.

Die oberbergische Kreisverwaltung warnt Geflügelzüchter vor der Ausbreitung der Geflügelpest. Sie breite sich in NRW weiter aus und werde voraussichtlich auch das Bergische Land nicht verschonen.

Viele Wildvögel sind mit Aviärer Influenza, dem Erreger der Geflügelpest, infiziert. Die Tiere verbreiten das Virus und stellen eine Gefahr für das Hausgeflügel vieler Arten dar. Die Geflügelpest ist sehr ansteckend und kann beim Hausgeflügel zu schweren Krankheitsverläufen bis hin zu massenhaften Todesfällen führen. Im Herbst und Winter begünstigen die niedrigen Temperaturen das Überleben der Geflügelpestviren. Im Frühjahr schwächt sich die Seuche meist ab. Hinweise auf ein Überspringen des Virus auf Menschen gibt es aber nicht.

In Nordrhein-Westfalen gibt es in den Kreisen Soest und Paderborn acht betroffene Betriebe, in denen die Tiere im Zuge der Seuchenbekämpfung getötet werden mussten. In diesen Kreisen wurde eine Aufstallungspflicht für jegliches Geflügel angeordnet. Geflügelverkauf im Reisegewerbe ist seit dem dortigen Auftreten in NRW verboten. Das Risiko einer Einschleppung des Geflügelpestvirus ist auch für Geflügelhaltungen im Oberbergischen Kreis hoch. Die Entwicklung der Lage wird genau beobachtet, und bei einer weiteren Ausbreitung innerhalb von NRW kann als weitere Vorsichtsmaßnahme eine generelle Aufstallungspflicht zum Schutz der Hausgeflügelbestände nicht ausgeschlossen werden.

Geflügelhaltungen sollten schon jetzt Maßnahmen treffen, um ihre Vögel vor einem möglichen Erregereintrag bestmöglich zu schützen. So sollte Geflügel nur an für Wildvögel unzugänglichen Stellen gefüttert werden, es darf kein Oberflächenwasser für das Tränken der Tiere verwendet werden – und Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen das Geflügel in Berührung kommen kann, sollte für Wildvögel unzugänglich aufbewahrt werden. Bei erhöhten Tierverlusten ist eine tierärztliche Untersuchung durch den Hoftierarzt vorgeschrieben. Es wird eindringlich darauf hingewiesen, jede Geflügelhaltung dem zuständigen Veterinäramt und der Tierseuchenkasse Nordrhein-Westfalen zu melden. Ist dies bisher nicht geschehen, sollte die Meldung auch bei Hobbyhaltungen schnellstens nachgeholt werden. Werden an einem Ort gehäuft tote Vögel aufgefunden, sollte das Veterinäramt des Oberbergischen Kreises unter der Telefonnummer 02261 883903 benachrichtigt werden.