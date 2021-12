Kirchen in Radevormwald : Reformierte Kirchenmusikerin wechselt zur lutherischen Gemeinde

Angelika Kozinowski-Werler, hier an der Orgel der Kirche am Markt, sorgt bald an der Burgstraße für Kirchenmusik sorgen. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Angelika Kozinowski-Werler wird ab Januar 2022 Nachfolgerin von Kantor Martin Scheibner. Die reformierte Gemeinde muss ihre Stelle nun neu besetzen, die Ausschreibung wurde nun veröffentlicht.

(s-g) Die reformierte Kirchengemeinde in Radevormwald sucht nach einem neuen Kirchenmusiker bzw. einer Kirchenmusikerin. Der Grund: Die derzeitige Kantorin Angelika Kozinowski-Werler wechselt zur lutherischen Kirchengemeinde und wird dort Nachfolgerin des zum Jahresende in Ruhestand gehenden Martin Scheibner, der 43 Jahre den Dienst an der Orgel ausgeübt hatte. Das bestätigte Pfarrer Dieter Jeschke.

Die Kirchenmusikerin war somit nur kurz in der reformierten Gemeinde tätig, wie auch ihr Vorgänger, Dennis Herder. Der hatte das Amt im Jahr 2019 angetreten, als Nachfolger von Inga Kuhnert. Herder schied aber nach rund einem Jahr wieder aus, Angelika Kozinowski-Werler rückte nach und hatte im Juli ihre ersten musikalischen Dienste in der Gemeinde. Die neue Kirchenmusikerin hatte unter anderem mit Orgelführungen und Angeboten für Kindern, beispielsweise Unterricht im Ukulele-Spielen, Akzente gesetzt. Nun also muss die reformierte Kirchengemeinde die Stelle zum Jahresbeginn wieder neu besetzen. Die Stellenausschreibung ist bereits veröffentlicht worden. „Kirchenmusik ist für uns ein wichtiger Bestandteil des Gemeindelebens. Wir sind nicht festgelegt auf einen bestimmten Musikstil. Die Kirchengemeinde mag traditionelle und neue geistliche Musik. Wir freuen uns darauf, Ihren Stil kennenzulernen“, heißt es in der Stellenbeschreibung.

Gewünscht sei eine „kommunikative und begeisterungsfähige“ Persönlichkeit mit einer C-Prüfung oder einer vergleichbaren Qualifikation. „Hauptaufgabe ist die musikalische Begleitung der Gottesdienste und Andachten in unserer Kirche am Markt. Dadurch ergibt sich eine wöchentliche Arbeitszeit von etwa 5,5 Stunden“, teilt die Kirchengemeinde mit. Eine Erweiterung des Aufgabenbereichs, etwa durch Projekt-Chorarbeit, sei möglich. Die Vergütung erfolge nach BAT/ KF [EG 6 C-Kirchenmusiker oder EG 5], hinzu kommt eine kirchliche Zusatzversorgung. Bewerberinnen oder Bewerber können sich an Pfarrer Dr. Dieter Jeschke unter Telefon 02195 1044, oder per E-Mail unter pfarramt@rade-reformiert.de wenden.

(s-g)