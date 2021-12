Evangelische Jugend Radevormwald : 2022 finden wieder Kinder- und Jugendfreizeiten statt

Dieses Foto entstand bei einer der früheren Jugendfreizeiten der Evangelischen Jugend. Foto: Evangelische Jugend Radevormwald

Radevormwald Die Jugendfreizeit ist für Teilnehmer von zwölf bis 17 Jahren gedacht und findet vom 4. bis 17. Juli statt. Für die zwei Wochen wird es mit etwa 40 Jugendlichen nach Hundslund in Dänemark gehen. Für die Jüngeren gibt es eine Kinderfreizeit. 20 Teilnehmer werden vom 23. bis 29. Juli die Tage in einem Gruppenhaus in der Nähe von Osnabrück erleben.

Wer noch auf der Suche nach einem tollen Weihnachtsgeschenk ist, für den hätte die Evangelische Jugend Radevormwald ein Angebot. Denn auch im Jahr 2022 werden eine Jugend- und eine Kinderfreizeit organisiert.

Die Jugendfreizeit ist für Teilnehmer und Teilnehmerinnen von zwölf bis 17 Jahren gedacht und findet vom 4. bis zum 17. Juli statt. Für die zwei Wochen wird es dann mit etwa 40 Jugendlichen nach Hundslund in Dänemark gehen. Dort im Gruppenhaus angekommen, wartet ein Programm voller Abwechslung, das vom gut geschulten Leiterteam schon ab Februar vorbereitet wird. Das Gelände bietet eine Fußballwiese, eine schöne Lagerfeuerstelle sowie einen angrenzenden Wald, und falls es doch mal regnen sollte, gibt es genügend Gruppenräume, um auch im Haus eine gute Zeit zu haben. Geländespiele, Kreativität, Bewegung und Entspannung sind angesagt. Auch dieses Mal wird die Gruppe ein eigenes Küchenteam mitnehmen, das schon 2021 die Teilnehmer mit ihrem Essen begeistern konnte. Die zwei Wochen mit Hin- und Rückreise und Vollverpflegung gibt es für 550 Euro Wer Interesse hat, meldet sich unter der E-Mail-Adresse info@ev-jugendrade.de