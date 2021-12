Wirtschaft in der bergischen Region : Fachkräftemangel verschärft sich

Bergisches Land Der regionale Trend bestätigt sich auch in einer bundesweiten Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Darin gaben 51 Prozent der Unternehmen an, dass sie offene Stellen zumindest teilweise nicht besetzen können, weil sie keine Arbeitskräfte finden.

Dieses Szenario hat sich abgezeichnet: Der Mangel an Fachkräften wird für viele Unternehmen in der Region immer mehr zu einem Geschäftsrisiko. In der Herbstumfrage der IHK Köln gaben mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen aus Köln, Leverkusen, dem Rheinisch-Bergischen, dem Oberbergischen und dem Rhein-Erft-Kreis an, dass sie längerfristig offene Stellen nicht besetzen können. In einigen Branchen ist die Lage sogar noch deutlich schlechter: Im Hotel- und Gastgewerbe geben 70 Prozent der Unternehmen an, nicht genug geeignetes Personal zu finden, im Baugewerbe sind es sogar 80 Prozent.