Auch Radevormwalder und Hückeswagener können unterstützen : Hilfe für Menschen in Not in der Ukraine

Henry Wuttke möchte gerne seine Eltern und den Verein für humanitäre Hilfe, in dem sie tätig sind, unterstützen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald/Hückeswagen Henry Wuttke bittet um Spenden für einen Hilfsverein, in dem seine Eltern sehr aktiv sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Der Krieg in der Ukraine betrifft die Menschen in West-Europa auf unterschiedliche Weise. Alle eint wohl das Entsetzen über Putins Krieg und das Gefühl der Hilflosigkeit auf der einen und des Helfen-Wollens auf der anderen Seite. Für Henry Wuttke, Verwaltungsleiter des katholischen Kirchengemeindeverbandes Radevormwald-Hückeswagen, ist „die Bombe ganz nah eingeschlagen“, wie er in einem emotionalen Bericht im Pfarrbrief schreibt. Leiten doch die Eltern des Wipperfürthers, die noch immer im münsterländischen Warendorf leben, seit 1998 den dortigen „St. Nikolaus Verein für humanitäre Hilfe“ für die Ukraine – und der wiederum hat enge Kontakte zu den Menschen in die südwestliche Gemeinde Mukacevo.

„Der ursprünglich aus Deutschland stammende und bereits verstorbene Pater Burkhard Nogga hat dort sieben Gemeinden betreut“, sagt Wuttke. Der Verein unterstütze diese Gemeinden und Pater Burkhards Bemühen, die soziale und wirtschaftliche Not der Menschen dort zu lindern. Der Pater sei auch die Kontaktperson zum Verein gewesen. Zudem habe die Familie Wuttke durch Besuche vor Ort in Schenborn, dem deutschsprachigen Dorf in der Oblast Transkarpatien, in dem Pater Burkhard lebte und wirkte, einen ganz persönlichen Eindruck von den Lebensbedingungen der Menschen bekommen.

„Der Verein unterstützt die Arbeit vor Ort in Schenborn. Wir haben dort feste Partner, die dafür sorgen, dass die Hilfe tatsächlich dort ankommt, wo sie am dringendsten benötigt wird“, sagt Wuttke. Es sei eine in langen Jahren gut eingespielte Teamarbeit – „Gütersammlungen hier, bedarfsgerechte Verteilung dort“. Seine Eltern seien selbst mehr als zehn Mal vor Ort gewesen, der Verein habe etwa 50 aktive Mitglieder. Die erfolgreiche Vereinsarbeit bleibt nicht unbeachtet. „Meine Mutter hat das Bundesverdienstkreuz und den Ehrenamtspreis meiner Geburtsstadt Warendorf bekommen“, sagt Wuttke. Auch er selbst habe immer wieder mitgeholfen. „Ich bin dem Verein auch aus der Entfernung verbunden – habe aber auch Kisten gepackt, Maschinen verladen, Beratungs- und Verwaltungsaufgaben übernommen und gespendet“, sagt der Verwaltungsleiter. In seinem Bericht schreibt er weiter: „Und jetzt der Krieg. Peng. Die Gemeinde ist voll mit hunderten Binnenflüchtlingen, Tendenz stark steigend.“ Durch die Nähe zum Nachbarland Ungarn sei Schenborn zu einem Logistikpunkt für die medizinische und sonstige Versorgung der Flüchtlinge geworden. Er habe Tränen in den Augen, während er den Bericht schreibe, berichtet Wuttke.

Und auch der Verein sei sofort aktiv geworden. „Am zweiten Kriegswochenende wurde spontan eine Spendenaktion in Warendorf gestartet, bei der etwa 5500 Euro zusammengekommen sind“, sagt Wuttke. Das Geld sei bereits vollständig in Schenborn angekommen. Wuttke wendet sich mit dem Brief an die Gläubigen im Kirchengemeindeverband von Radevormwald und Hückeswagen. „Lassen Sie uns nicht nur gemeinsam um Frieden bitten, sondern den Menschen in der Ukraine auch mit Geld und Spenden helfen“, sagt er. Jeder Euro würde helfen.