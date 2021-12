Bürger hakt im Stadtrat nach : Fragen zur Ritter-von-Halt-Straße

Einmündung der Ritter-von-Halt- in die Carl-Diem-Straße. Foto: Ja/Dörner, Hans (hdo)

Radevormwald Ritter von Halt war ein nationalsozialistischer Sportfunktionär und unter anderem daran beteiligt, dass die jüdische Hochspringerin Gretel Bergmann nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen konnte.

Bürger Bernd Schlüter nutzte die Einwohnerfragestunde in der Ratssitzung am Dienstag, um sich zu dem Vorhaben zu erkundigen, die Ritter-von-Halt-Straße umzubenennen. Der Bergische Geschichtsverein (BGV) unter der Leitung von Hans Golombek, der für die SPD-Fraktion im Stadtrat sitzt, will sich für die Umbenennung der Straße einsetzen.