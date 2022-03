Vocal- trifft auf Streicherensemble : Willicher Passionskonzert mit historischen Klängen

Willich In der Kirche St. Katharina treffen historische Instrumente des 18. Jahrhunderts auf ein neu gegründetes Vokalensemble. Unter der Leitung von Friederike Braun findet am 27. März ein außergewöhnliches Passionskonzert statt.

Passionskonzerte zur Osterzeit sind in der Kirchengemeinde St. Katharina in Willich eine langjährige Tradition. In diesem Jahr geht Friederike Braun aber einen besonderen musikalischen Weg. Die Kirchenmusikerin der Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Willich an St. Katharina und Regionalkantorin für die Region Kempen-Viersen hat sich für eine außergewöhnliche Kombination entschieden. Am Sonntag, 27. März, findet in der Kirche St. Katharina ein Passionskonzert mit einem Vokalensemble und einem Streichensemble statt. Das Vokalensemble wurde eigens für die Aufführung gegründet und es wird von Streichern begleitet, die auf historischen Instrumenten des 18. Jahrhunderts spielen.