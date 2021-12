Veranstaltung in Radevormwald : Bürgermeister bewertet Weihnachtsmarkt als Erfolg

Radevormwald Trotz der schwierigen Pandemie-Lage sei es richtig gewesen, an der Veranstaltung festzuhalten, erklärte Johannes Mans im Rat. Er lobte Wirtschaftsförderin Marie Steinhauer und den Leiter der Stabsstelle, Wolfgang Scholl, für die Organisation.

Der Weihnachtsmarkt , der von Freitag bis Sonntagabend in der Innenstadt von Radevormwald stattgefunden hat, wird unter den Rahmenbedingungen als Erfolg gewertet. Die Stadtverwaltung unter der Leitung von Bürgermeister Johannes Mans hatte an dem Konzept festgehalten. In Nachbarkommunen wurden die Weihnachtsmärkte für diesen Winter kurzfristig abgesagt.

In der Ratssitzung am Dienstagnachmittag zog Johannes Mans ein Fazit zu dem Weihnachtsmarkt. „Die Durchführung der Kontrollen durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung und einen Sicherheitsdienst hat gut funktioniert. Den Weihnachtsmarkt durchzuführen war mit unserem Konzept auch bei der aktuellen Inzidenz zu verantworten. Es war die richtige Entscheidung“, sagt er. Besucht werden durfte der Weihnachtsmarkt nur von geimpften oder genesenen Personen. In einem leerstehenden Ladenlokal am Markt konnten sie sich ihr 2G-Bändchen abholen.