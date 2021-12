Wohnen in Radevormwald und Oberberg : Weiter hoher Bedarf für altersgerechtes Wohnen

Radevormwald/Hückeswagen/Oberberg Für den Wohnungsmarktbericht, den der Gutachterausschuss für Grundstückswerte veröffentlicht, wurden die Hauptakteure befragt. Wie bereits 2020 ist „barrierefreies Wohnen auf einer Etage“ nach Einschätzung der Fachleute die wichtigste Wohnform.

Es folgen „betreutes Wohnen im Alter", „kostengüns-tiges Wohnen mit Förderung" und „gehobene Ausstattung". Auch aus den statistischen Zahlen lässt sich der Bedarf an altersgerechten oder barrierefreien Wohnungen ableiten. In Oberberg sind 79.700 Personen älter als 60 Jahre (29 Prozent der Bevölkerung). Davon leben 47.500 Personen in einem Ein- oder Zweipersonenhaushalt. „Leider gibt es wenige Quellen, die aussagen, wie viel Wohnungen bereits barrierefrei sind. Einige Meinungen gehen davon aus, dass derzeit nur zwei bis drei Prozent aller Wohnungen in NRW barrierefrei seien", berichtet der Kreis. Unterstelle man, dass etwa drei Prozent der Wohnungen in Oberberg auch barrierefrei sind, dann stünden für 7600 Personen – also 16 Prozent der über 60-Jährigen – solche Wohnungen zur Verfügung. In dieser Rechnung sind jedoch Personen, die jünger als 60 Jahre sind und ein Handicap aufweisen, nicht berücksichtigt. Von den Befragten werden hauptsächlich langsame Planungs- und Genehmigungsverfahren, Modernisierungsstau bei älteren Gebäuden und das Fehlen geeigneter Grundstücke als Haupthindernisse für Wohnungsbauinvestitionen ausgemacht. Die hohen Baukosten werden aktuell als größtes Hindernis angesehen. Die Experten erwarten in den nächsten fünf Jahren laut Gutachterausschuss in fast allen Teilmärkten einen weiteren Preisanstieg von acht Prozent Auch bei den Mieten gehen sie von einer Steigerung von durchschnittlich sechs Prozent aus.