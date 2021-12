Umzug in die Krankenhausstraße in Radevormwald : Gemeindebüro nicht mehr vor Ort

Pfarrer Ernst Albrecht Keller versteht den Unmut. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Der Umzug des Gemeindebüros betrübt viele Gemeindemitglieder, Pfarrer Albrecht Keller erklärt die Gründe. Wann genau neue Räumlichkeiten bezogen werden sollen, steht noch nicht fest.

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Das Gemeindebüro der evangelischen Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau soll 2022 umziehen und zwar in die Krankenhausstraße im Zentrum der Stadt. Das Vor-Ort-Büro aus Dahlerau soll dann mit in das Gemeindebüro der lutherischen Gemeinde Radevormwald ziehen, das in diesem Jahr aus dem Wartburghaus in das Pfarrhaus in der Krankenhausstraße 13 umgezogen ist. Petra Basener, die für das Vor-Ort-Büro in Dahlerau zuständig ist, arbeitet schon einige Jahre neben ihrer Tätigkeit für die Gemeinde Remlingrade-Dahlerau für die lutherische Kirchengemeinde und wird dann nur noch einen Arbeitsplatz haben.

Der Grund für den Umzug in die Krankenhausstraße ist aber ein anderer, wie es aus dem Gemeindebrief hervorgeht. „Diese Maßnahme erfolgt, da wir das Erdgeschoss am Siedlungsweg möglichst an einen Gewerbetreibenden vermieten möchten.“ Wann genau der Umzug stattfinden wird, steht noch nicht fest. „Wir müssen die räumliche Frage zunächst noch genau abklären und auch über die Zukunft unseres Archivs nachdenken, das auch am Siedlungsweg untergebracht ist. Geplant ist der Umzug aber für Anfang 2022“, sagt Pfarrer Albrecht Keller.

Dass der Umzug der Gemeindebüros keine gute Nachricht ist und einige Gemeindeglieder betrübt darüber sind, versteht der Pfarrer. „Der weitere Rückzug aus der Fläche in Remlingrade und Dahlerau ist keine schöne Entwicklung. Langfristig werden die Gemeinden ihre Verwaltungen zusammenlegen und reduzieren müssen“, sagt der Pfarrer. Auch er bedauert diesen Schritt und beobachtet die Entwicklung der christlichen Gemeinden in Deutschland besorgt, denn die Kirchen schrumpfen weiter und das hat eben auch finanzielle Auswirkungen.

Vor der Fusion zur evangelischen Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau gab es sowohl auf dem Pastoratshof in Remlingrade ein Gemeindebüro sowie in Dahlerau am Siedlungsweg. Das Vor-Ort-Büro ausschließlich in Dahlerau einzurichten war bereits ein Rückschritt für die Gemeinde. Erreichen kann man das Gemeindebüro und Petra Basener vorerst weiterhin unter Tel. 02191 9681712 und unter der E-Mail-Adresse kg-remlingrade-dahlerau@kklennep.de.