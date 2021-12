Brandserie in Duisburg : 39-Jähriger stirbt in brennender Wohnung

Foto: WTVnews_Duisburg_ 5 Bilder Feuerwehr birgt Mann aus brennender Wohnung in Duisburg – tot

Update Duisburg Im Duisburger Süden hat es in der Nacht zu Montag in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Ein Mann kam bei dem Feuer ums Leben. Wenige Stunden später wurde in direkter Nachbarschaft eine weitere Frau lebensgefährlich verletzt.

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses an der Gärtnerstraße in Duisburg-Wanheimerort ist ein Mann ums Leben gekommen. Der Rettungsdienst habe vergeblich versucht, den 39-Jährigen wiederzubeleben, teilte die Feuerwehr mit. Anwohner hatten sie in der Nacht zum Montag alarmiert, als Rauch aus einer Wohnung im dritten Obergeschoss drang. Die Rettungskräfte bargen den Mann, danach wurde das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht. Laut Mitteilung der Feuerwehr waren 40 Einsatzkräfte vor Ort.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bislang gebe es keinen Hinweis auf Brandstiftung, teilte ein Polizeisprecher am Montagmorgen auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Nur wenige Stunden später wurde die Feuerwehr zu einem weiteren Brand in die direkte Parallelstraße gerufen. Gegen halb acht Uhr morgens stand ein Wohnhaus an der Erlenstraße in Duisburg-Wanheimerort in Flammen. Drei eingeschlossene Personen mussten dort über die Drehleiter und durch Feuerwehrtrupps aus dem Haus gerettet werden.

Eine 59-jährige Frau wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Sie wurde am Morgen in der Uniklinik Düsseldorf behandelt. Die beiden anderen Geretteten kamen ebenfalls mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. 60 Einsatzkräfte waren bei dem Brand vor Ort, die Polizei ermittelt noch die Ursache.

Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den beiden Bränden gab es am Montagmorgen nicht.

(mit dpa)