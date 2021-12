Mobilität in Radevormwald : Fördermittel für Ladeinfrastruktur

Die erste E-Ladesäule in Radevormwald am Rathaus. Foto: l/Udo Teifel

Radevormwald Elektromobilität ist auf dem Vormarsch und diese Entwicklung im Verkehrsbereich soll nun auch verstärkt in den Unternehmen in Radevormwald ankommen. Niklas Lajewski, der Klimaschutzmanager der Stadtverwaltung, informiert deswegen über einen Förderaufruf für die Ladeinfrastruktur in Unternehmen.

Gewerblich genutzten Dienstfahrzeuge und die Privatfahrzeuge der Mitarbeiter sollen in Zukunft einen erleichterten Zugang zur Ladeinfrastruktur bekommen. „Das Bundesverkehrsministerium fördert künftig den Aufbau der Ladeinfrastruktur für Unternehmen mit einem Zuschuss von 70 Prozent der förderfähigen Ausgaben, maximal 900 Euro pro Ladepunkt. Es werden Ladepunkte mit einer Ladeleistung von bis zu 22 Kilowatt gefördert. Für Unternehmen gilt eine Obergrenze von 45.000 Euro, also 50 Ladepunkte“, teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit.

Gefördert werden der Erwerb und die Errichtung einer neuen, nicht öffentlich zugänglichen stationären Ladestation inklusive des Netzanschlusses. Die Ladeinfrastruktur muss sich an Stellplätzen befinden, die zur gewerblichen Nutzung oder zum Abstellen von Fahrzeugen der Beschäftigten vorgesehen sind. Damit erhalten auch Mitarbeiter, die Möglichkeit ihr Elektroauto am Arbeitsplatz zu laden. Anträge können seit dem 23. November über das Förderportal der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gestellt werden.