Projekt an der Schelthofer Straße : Weg ist frei für besonderen Wohnkomplex in St. Tönis

St. Tönis Mehrere Generationen unter einem Dach sollen künftig in einem Wohnprojekt neben dem St. Töniser Schwimmbad wohnen. Jetzt wurden die Kriterien dafür festgelegt, welche Interessenten den Zuschlag bekommen.

„Die Matrix ist sehr objektiv gefasst“, erklärte Fachbereichsleiter Jörg Freudenberg. Man habe sich dabei an dem orientiert, was sich in anderen Städten bewährt habe. 60 Punkte sind als Untergrenzen festgelegt worden, damit das Projekt nicht an den Besten der Schlechten vergeben werden muss. Das Entscheidungsgremium, besetzt aus Mitgliedern der Verwaltung, des Ausschusses und der Fraktionen, wird eine Entscheidung treffen, die dann aber auch Gültigkeit haben muss. Die Veröffentlichung der Matrix ist für Januar geplant.