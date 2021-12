Bank für Radevormwald und Hückeswagen : Kölner wollen Sparkasse übernehmen

Blick auf die Geschäftsstelle der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen an der Hohenfuhrstraße in Rade. Foto: Joachim Rüttgen

Radevormwald/Hückeswagen Die Kreissparkasse Köln und die Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen starten Gespräche über einen Zusammenschluss. Die Fusion der kleineren Bank mit der Sparkasse in Wermelskirchen war nach monatelangen Gesprächen gescheitert.

Die Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen könnte bald ein Teil der Kreissparkasse Köln werden. Beide Kreditinstitute haben am Dienstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung verlautbart, dass es Sondierungsgespräche über eine Fusion geben soll. „Die Gespräche werden Anfang 2022 beginnen. Über die Ergebnisse der Sondierungsgespräche werden die beiden Sparkassen zeitnah informieren“, heißt es in dem kurz gefassten Text.