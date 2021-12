Finanzen der Stadt Radevormwald : Rat stimmt mit Mehrheit für den Haushalt 2022

Radevormwald Der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr ist von der Politik gebilligt worden. Besonders positiv wird hervorgehoben, dass die Finanzen der Stadt ausgeglichen sind. Das liegt auch an den Gewerbesteuereinnahmen.

Viele Diskussionen gab es in den vergangenen Woche zu den Mitteln, die für die Planung rund um die Nutzung und Weiterentwicklung des Standortes Wülfing in den Haushalt eingestellt wurden.

Über die Haushaltsbegleitanträge wurde am Dienstag so beschlossen, wie es sich bereits in den Fachausschüssen abgezeichnet hat. In den Haushalt wurden Mittel für abschließbare Fahrradboxen, einen barrierefreien Zugang zur Turnhalle der Grundschule Stadt sowie für die erste Planung zur Erarbeitung eines Klimakonzepts eingestellt. Mit dem Beschluss des Haushaltes hat der Stadtrat außerdem für den Stellenplan 2022 gestimmt.