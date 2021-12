Oberbergischer Kreis : Kinder-Impfungen haben begonnen

Lena Krieger war die Erste in der Impfstelle. Sie erhielt wie alle Kinder, die am Freitag geimpft wurden, neben der Spritze einen Schoko-Weihnachtsmann. Rechts: Kreisdirektor Klaus Grootens. Foto: OBK

Oberberg Am Freitag erhielten in Gummersbach die ersten Fünf- bis Elfjährigen den Impfstoff. Der Andrang auf die ersten Termine war groß. Für Aufklärungsgespräche wird ausreichend Zeit kalkuliert.

Der Oberbergische Kreis hat am Freitag mit der Impfung von Kindern begonnen. Vergangenen Samstag war die Terminvergabe für Kinder von fünf bis elf Jahren freigeschaltet worden, innerhalb weniger Tage waren die 1250 Termine schon vergeben. Kreisdirektor Klaus Grootens verschaffte sich in der Impfstelle in Gummersbach einen Überblick. Die Kinder werden in einer gesonderten „Impfstraße“ mit dem Präparat versorgt. Begonnen wurde am Freitag mit einem vierstündigen Zeitfenster mit etwa 60 Impfungen. „Für Aufklärungsgespräche haben wir mehr Zeit einkalkuliert als bei den älteren Impflingen. Die Fragen der Eltern und Kinder sollen den notwendigen Raum bekommen“, sagt Ralf Schmallenbach, Gesundheitsdezernent des Oberbergischen Kreises.